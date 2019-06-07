Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Cömert’in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Aykut Cömert’in vefatının ardından Beren Saat’te duygularını sosyal medya hesabından dile getiren isimler arasında yer aldı. Beren Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında;

"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.