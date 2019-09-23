Konser sırasında Dalkılıç’ın Romanyalı hayranlarının Murat abi diye bağırması dikkat çekti. Hayranları kulise kadar gelerek ünlü popçu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknofest kapsamında o gün alanda bulunan yüz bin kişi, soğuk havaya rağmen eğlenmeye doyamadı. Geçmişten günümüze birçok şarkısını seslendiren Dalkılıç sevenleriyle beraber muhteşem bir konsere imza attı.
Murat Dalkılıç'a Romanya sürprizi
23.09.2019 - 10:37 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz gün Teknofest kapsamında sahne alan başarılı popçu Murat Dalkılıç yüz bin kişilik dev koro ile şarkılarını Atatürk Havalimanı’nda seslendirdi.
Etiketler : Murat Dalkılıç,
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