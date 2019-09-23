Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konser sırasında Dalkılıç’ın Romanyalı hayranlarının Murat abi diye bağırması dikkat çekti. Hayranları kulise kadar gelerek ünlü popçu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknofest kapsamında o gün alanda bulunan yüz bin kişi, soğuk havaya rağmen eğlenmeye doyamadı. Geçmişten günümüze birçok şarkısını seslendiren Dalkılıç sevenleriyle beraber muhteşem bir konsere imza attı.