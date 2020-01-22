Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarında yeni başlayan Zemheri isimli dizide Ayaz karakterini oynayan Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELEBİLSİN DİYE NİKAH MASASINA OTURDU

Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturdu. Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.

Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başlayan oyuncu, 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdı, ardından da 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz şimdilerde Show TV'de yayınlamaya başlayan Zemheri dizisinde "Ayaz" karakterini canlandırıyor.