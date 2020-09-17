Şarkıcı Halil Sezai gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulunan yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövmüştü Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Tuzla’da yaşanan olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı darp etme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
17.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Halil Sezai’nin yaşlı adamı dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler : halil sezai,saldırı,görüntü,
732514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/732514.aspx
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