Şarkıcı Halil Sezai gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulunan yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövmüştü Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Tuzla’da yaşanan olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.