Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılların sanatçısı Zihni Göktay, yedi aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından maaşının ödenmediğini belirterek “Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs’ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Biz, BİM'e, A101'e, Şok'a gidiyoruz. Istakoz bacağı, yengeç, karides yemiyoruz. Hamsi ucuzken hamsi, palamut ucuzken palamut yeriz. Lüküs Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım" dedi. Göktay “Vereceğiz ya da vermeyeceğiz, başınızın çaresine bakın', demediler. ‘Pandemi sebebiyle maaş vermiyoruz’ diyen de olmadı. Elimde sözleşme olmasına rağmen aylardır maaş almıyoruz” şeklinde konuştu. Usta oyuncunun söylediklerine Şehir Tiyatrolarının vereceği cevap ise merak konusu oldu.