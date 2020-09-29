Yılların sanatçısı Zihni Göktay, yedi aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından maaşının ödenmediğini belirterek “Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs’ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Biz, BİM'e, A101'e, Şok'a gidiyoruz. Istakoz bacağı, yengeç, karides yemiyoruz. Hamsi ucuzken hamsi, palamut ucuzken palamut yeriz. Lüküs Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım" dedi. Göktay “Vereceğiz ya da vermeyeceğiz, başınızın çaresine bakın', demediler. ‘Pandemi sebebiyle maaş vermiyoruz’ diyen de olmadı. Elimde sözleşme olmasına rağmen aylardır maaş almıyoruz” şeklinde konuştu. Usta oyuncunun söylediklerine Şehir Tiyatrolarının vereceği cevap ise merak konusu oldu.
Usta oyuncu isyan etti! 7 aydır maaş alamıyor
29.09.2020 - 06:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Zihni Göktay İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın 7 aydır maaşını ödemediğini söyledi
Etiketler : Zihni Göktay,
735224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/735224.aspx
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