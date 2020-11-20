Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" derken eşi Yener ise ''Neşe Karaböcek ölmedi, sağlıklıdır. İlginize teşekkür ederim. Ölüm haberi yalandır. Üzülmeyin'. Lütfen paylaşın.' İfadelerini kullandı.