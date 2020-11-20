Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından "Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" derken eşi Yener ise ''Neşe Karaböcek ölmedi, sağlıklıdır. İlginize teşekkür ederim. Ölüm haberi yalandır. Üzülmeyin'. Lütfen paylaşın.' İfadelerini kullandı.
Sosyal medyada bu kez de Neşe Karaböcek'i öldürdüler
20.11.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Önceki gün sosyal medya hesaplarında ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği haberleri yayılmaya başladı. Yalan haberler hızla yayılınca Karaböcek ve eşi Gazeteci Tevfik Yener’den konuyla ilgili açıklama geldi.
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747768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/747768.aspx
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