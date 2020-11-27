Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan çift, İngiltere Cotswolds'ta bulunan kır evlerinin bahçesine şimdi de bir göl yaptırıyor.

Eski bir ahır olan ve renove edilerek lüks bir eve dönüştürülen mülkün geniş bahçesine bir gölet yaptırma kararı almış ancak komşularının karşı çıkması üzerine mahkemelik olan çift davayı kazanmıştı. Lüks evin değeri ise tam 6 milyon sterlin …