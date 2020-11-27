Dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan çift, İngiltere Cotswolds'ta bulunan kır evlerinin bahçesine şimdi de bir göl yaptırıyor.
Eski bir ahır olan ve renove edilerek lüks bir eve dönüştürülen mülkün geniş bahçesine bir gölet yaptırma kararı almış ancak komşularının karşı çıkması üzerine mahkemelik olan çift davayı kazanmıştı. Lüks evin değeri ise tam 6 milyon sterlin …
Beckham çifti evlerinin bahçesine göl yaptırıyor
27.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
David Beckham ve Victoria Beckham çifti, avuç dolusu paralar harcamayı sürdürüyor.
Dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan çift, İngiltere Cotswolds'ta bulunan kır evlerinin bahçesine şimdi de bir göl yaptırıyor.
Etiketler : Beckham,
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