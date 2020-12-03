Bir süredir ekrandan uzak olan Karaca, FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj'ın kadrosuna dâhil olarak sevenleriyle buluşacak.
Diziye 17. Bölümde katılacak olan oyuncu, Bahar karakterini oynayacak. Nazım’ın avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Karaca, setten bir fotoğrafı “Ben geldim” notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak bu haberi sevenlerine duyurdu.
Gizem Karaca, ‘Baraj’ ile setlere dönüyor
03.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2011 Miss Turkey ikincisi olan oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşmişti.
Bir süredir ekrandan uzak olan Karaca, FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj'ın kadrosuna dâhil olarak sevenleriyle buluşacak.
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