Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir ekrandan uzak olan Karaca, FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj'ın kadrosuna dâhil olarak sevenleriyle buluşacak.

Diziye 17. Bölümde katılacak olan oyuncu, Bahar karakterini oynayacak. Nazım’ın avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Karaca, setten bir fotoğrafı “Ben geldim” notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak bu haberi sevenlerine duyurdu.