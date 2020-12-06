Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek bir haber veren BluTv, 1960’ların Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikâyesi” olarak tanımlanan Yeşilçam dizisinde başrolü başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un oynayacağını bildirdi.

Twitter hesabından müjdeyi veren BluTV: “Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" ifadelerini kullandı.