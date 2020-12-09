Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, konuk olduğu YouTube kanalında yeni platformu olan Exxen hakkında önemli bilgiler paylaştı. İçerikler için 900 milyon TL ödediğine dikkat çeken Ilıcalı, platformun ücretsiz olma ihtimalinin bulunmadığının bilgisini paylaştı.

“NETFLİX’TEN DAHA FAZLA İZLEYİCİMİZ OLACAK”

Aylardır günde 10 saat toplantı yaptıklarını ifade eden Ilıcalı “Sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz ve çok önemli isimler tekliflerimizi kabul etti. Exxen'le Türkiye'de Netflix'ten daha fazla izleyicimiz olacağına eminim" şeklinde konuştu.