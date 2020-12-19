Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarında yayınlanan polisiye dizisi Halka’nın başrollerinde Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Serkan Çayoğlu rol alıyor. Beklenmedik şekilde sezon finali yapan dizinin, yeni bölümlerinin ise dijital platformlarda devam edeceği duyuruldu. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan dizinin yapımcısı Yusuf Esenkal “Halka dizisiyle ilgili ‘2. sezon 2020’de dedik ama 2020 bambaşka bir yıl oldu sözümüzü tutamadık. 2021’de bir sürpriz için ilk adımlarımızı attık. Rüyalar gerçek olsun...’ ifadelerini kullandı. Dizinin hayranları ise yeni bölümler için adeta gün sayıyor.