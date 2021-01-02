YouTube’da çektiği videolarla adını duyuran Batur yeni aldığı bir milyon TL değerindeki ciple görüntülendi.
YouTuber Enes Batur bir milyonluk cip aldı
02.01.2021 - 14:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü youtuber Enes Batur, kasım ayında Etiler’de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da yol kenarında park halindeki araçlara çarparak adeta ölümden dönmüştü.
Etiketler : Enes Batur,
757077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/757077.aspx
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