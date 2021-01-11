Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlı yayın esnasında aşı yaptıran Alişan’a ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gecikmedi. ‘Ayrımcılık yapılıyor’ eleştirilerine Twitter üzerinden cevap veren 44 yaşındaki Alişan “Aşılama henüz başlamadı... Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak faz 3 çalışmasına katıldım” dedi.

Bir amacının daha olduğuna değinen ünlü şarkıcı “Amacım aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı... Çok şükür amacıma ulaşmışım. Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak…” açıklamasında bulundu.