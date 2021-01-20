Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mola, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra 'Size yüzde 60 indirim yapıyoruz' dediler! Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım” ifadelerini kullandı. Birkaç yıl önce yaptırdığı büyük mutfağı için 10 bin lira harcadığına değinen Mola “120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü'nden 1+1 ev alınır” şeklinde konuştu.