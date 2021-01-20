Mola, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra 'Size yüzde 60 indirim yapıyoruz' dediler! Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım” ifadelerini kullandı. Birkaç yıl önce yaptırdığı büyük mutfağı için 10 bin lira harcadığına değinen Mola “120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü'nden 1+1 ev alınır” şeklinde konuştu.
Ezgi Mola tadilat fiyatına şok oldu: O paraya Beylikdüzü’nden ev alınır
20.01.2021 - 12:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Aksakallı ile evlenmek için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Ezgi Mola evini tadilata soktu. Bu süreci de sevenleriyle paylaşan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola, mutfak için istenen fiyatlar karşısında şaşkınlığını sosyal medyadan dile getirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Ezgi Mola,
761306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/761306.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER