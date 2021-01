Türkiye Gazetesi

Halil Sezai, Exxen’de yayınlanan psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programının konuğu oldu. 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntülerin ardından tutuklanan ve 45 gün cezaevinde kalan ünlü şarkıcı halktan gelen tepkiler için şöyle konuştu: “Aptal kutusu dediğimiz şeyin içinde verilen her şeye inanıyoruz. Dünyanın tamamı böyle, tek bizim ülkemiz değil. Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program. 45 günlük bir cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte gerçekten de kimse yanıma gelip ‘hayırdır ne oldu sana’ diye sormadı.”



'Cezaevinde yaşadıklarımı anlamaya çalıştım'

Cezaevinde kaldığı 45 günün kötü geçmediğine değinen 41 yaşındaki Sezai “Hatta buna ihtiyacım varmış gibi geçirdiğim bir dönem oldu. Tek başıma bir odada kaldım. Hava almaya bile doğru düzgün pek çıkmadım. Bu süre zarfında bol bol kitap okuyup kendi başıma vakit geçirdim. İçsel bir yolculuk yaptım. Sakin ve sabırlı bir adam olduğumu düşünürdüm ama böyle değilmişim. Bu yaşadıklarımı anlamaya çalıştım” ifadelerini kullandı. Yaşanan darp olayıyla ilgili kendisinin de sütten çıkmış ak kaşık olmadığını vurgulayan Sezai “Normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksel şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı bence. Birinin sizin karşınızda aylardır küfrettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın” diye konuştu.