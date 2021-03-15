Önceki gün Büyükada’da sade bir törenle evlenen çift, nikâhtan kareleri Instagram’dan paylaştı. Çiftin bu paylaşımlarına takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.
Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi
15.03.2021 - 11:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile dünyaevine girdi.
Etiketler : Ahmet Rıfat Şungar,Esra Gülmen,
774753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/774753.aspx
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