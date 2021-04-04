Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce sigortalatmış olduğu meşhur kahkahasını NFT yoluyla 90 bin TL'ye sattığını aktaran Tümer, elde ettiği geliri sosyal sorumluluk projelerine harcayacağını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Tümer “Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım” ifadelerini kullandı.