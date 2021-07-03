Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Survivor 2021 finali ekranlara gelmiş, İsmail ve Poyraz'ın finale çıktığı yarışmada şampiyon İsmail Balaban olmuştu. Şu günlerde şampiyonluğun tadını çıkaran Balaban, yarışmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"CEVAP VERMEM GEREKEN YERLERDE SUSTUM"

Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Balaban, "Survivor'a gelirken en büyük amaçlarımdan biri güreş camiasının nasıl bir kimliğe sahip olduğunu göstermekti. Güreşçi kimliğimi aktarmaya çalıştım. Biraz sinirli bir yapım var ama bunu kontrol altına alabiliyorum. Tahriklere kapılıp elenebilirdim. Bunun olmaması için sustum. Cevap vermem gereken yerler de sustum" ifadelerini kullandı.

"UĞURTAN DORA İLE GÖRÜŞMEM"

Survivor dışında özel hayatında asla görüşmeyeceği kişiyi açıklayan Balaban, "Özel hayatımda görüşmem dediğim kişi direkt Dora. Çünkü ona kızgınım. Kullandığı kelimeler, yaptığı hareketler... Hoş olmayan şeyler ve tamamen tahrike yönelikti" diye konuştu.

KIRMIZI TAKIM İLE TATİLDE

İsmail Balaban, şu günlerde kırmızı takımdan arkadaşları Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da dahil olduğu bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yapıyor. Survivor yorgunluğunu atan isimler, sosyal medya hesaplarından bol bol paylaşımda bulunuyor. (Hürriyet)

Survivor'da sürpriz telefon! İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ekrana gelen son bölümde market ve dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Kıran kıran mücadelenin yaşandığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu. Yarışmacılar daha sonra ada konseyine geldi. Konseyde ise Acun Ilıcalı İsmail ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.