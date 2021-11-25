Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat edilen Kadir İnanır'ın(72) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan İnanır, bugün normal servise geçti.
Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalması bekleniyor.
Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama Denizli’de klinik seyrinde sapma görüldükten sonra ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Kadir İnanır’ın durumu hakkında açıklama yayımlayan sevgilisi Julide Kural, “Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak” dedi.
Kadir İnanır ameliyat edildi (Sağlık durumu nasıl?) Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gözetim altında tutulan ünlü oyuncu Kadir İnanır ameliyat edildi.