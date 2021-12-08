Türkiye Gazetesi

Ayrılıklarla gündemden düşmeyen Arka Sokaklar dizisinde yeni bir flaş gelişme yaşandı. Dizide Selin Komiser’i canlandıran Oya Okar’ın ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Ortaya atılan iddia izleyicileri şoka uğratırken, şimdiden yerine kimin geleceği konusunda sorular sorulmaya başlandı.

DİZİDEN AYRILIYOR

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, kan kaybetmeye devam ediyor. Dizide Selin Komiser’i canlandıran Oya Okar’ın ayrılma kararı aldığı belirtilirken, Selin'in yerine geçmesi için bazı isimlerle görüşüldüğü iddia edildi.

YENİ BÖLÜMDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK

Arka Sokaklar son bölümde; Mesut'un Selin adına aldığı karar seyircinin ağzını açık bıraktı. Mesut ölüme giderken yanında Selin'i götürdü. Selin'e hayat veren Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a veda edip etmeyeceği izleyenler tarafında merak edilmeye başlandı.

Arka Sokaklar'da son bölümün ekrana getirilmesinin ardından Selin karakterinin ortadan kaybolması iddiaları güçlendirdi. Selin'in akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yeni dizisi belli oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakteri ile 15 sene rol aldıktan sonra ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı.

Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Oyuncular sete çıkmayacak Türkiye'nin tarihte en çok TV ekranlarında yer alan dizisi Arka Sokaklar, maaş krizi ile sarsıldı. Set çalışanlarının maaşlarını almaması üzerine oyuncular sete çıkmama kararı aldı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a iki yeni isim 2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan ve seyircinin sevgilisi haline gelen Arka Sokaklar'da birçok ismin diziden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Müjdeli haber geldi. Diziye Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş katıldı.