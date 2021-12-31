Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Ceylan babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi, acı haberi dün gece saatlerinde aldı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ceylan, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" dedi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de sosyal medya hesabından Ahmet Avcı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Şentürk paylaşımında “Değerli sanatçımız Ceylan'ın kıymetli babası Ahmet Avcı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Ahmet Avcı'ya Allah'tan rahmet, Avcı ailesine de başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkücü Ceylan, vefat eden yeğenini özlemle andı Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan’ı geçen sene aralık ayında pankreas iltihabı sebebiyle kaybetmişti.

Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Ceylan'ı dostları ve sanat camiasından arkadaşları yalnız bırakmazken, ünlü şarkıcı yeğenin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.