Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmada dün akşam yayınlanan bir soru ise çok konuşuldu, izleyiciler o sorunun cevabını internette aranmaya başladı.

“2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, yarışmacıya da zor anlar yaşattı. Cevap olarak şıklarda; A) 3 saat, B) 3 gün, C) 3 hafta, D) 3 ay seçenekleri bulunuyordu. Sorunun doğru cevabı ise D şıkkı yani 3 ay olacaktı.

Geceye damga vuran o sorunun cevabı 3 ay olacaktı.

JEREMY HARPER KİMDİR?

Jeremy Harper, 2007’de günde yaklaşık 16 saat sesli bir şekilde 1’den 1 Milyon’a kadar sayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Saymaya 18 Haziran’da başladı ve 14 Eylül’de sonlandırdı. Bu süre içinde hiç evinden çıkmadı. 89 gün süren sayma işlemi boyunca izleyiciler onu canlı olarak takip edebildi.

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