Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'a damgasını vuran birçok yapımın altında imzası yer alan Türker İnanoğlu 18 Ocak'ta bel fıtığı rahatsızlığından ameliyat oldu. İnanoğlu, solunum sorunu yaşıyordu.

EŞİ BUBİKOĞLU REFAKAT EDİYOR

İnanoğlu'na eşi Gülşen Bubikoğlu refakat ediyor. Usta isim bir süre hastanede kalacak.

Türk Sinemasının iki devi yapımcı Türker İnanoğlu ve oyuncu eşi Gülşen Bubikoğlu yemekte görüntülenmişti

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Türker İnanoğlu, birçok yapımın altında imza atmıştır. Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936'da Safranbolu'da dünyaya geldi. Babası Abdülhamit'in huzur hocası Mustafa Lütfi Efendi'nin oğlu Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım'dır. Türker İnanoğlu'ndan sonra aileye Sezer ve Berker ikizleri katılır, ama Sezer 3 aylıkken vefat eder. Türker İnanoğlu'nun yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu ile İstanbul arasında geçer. Okul ve ilk gençlik yıllarında İnanoğlu'nun en büyük tutkularından biri futbol ve sinemadır.

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