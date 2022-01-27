Türkiye Gazetesi

79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski Şişli Belediye Başkanı olan Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.

Ünlü sanatçı için bugün önce Şişli Belediyesi önünde, daha sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacak. Sanatçının cenaze namazı öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak, ardından defin için Bodrum'a götürülecek.

“BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM”



Girik bir süre önce cenazesiyle ilgili; "Neticede robot değilim bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" açıklamalarından bulunmuştu.

Usta sanatçı cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada sessiz sedasız uğurlanmak istediğini belirterek; "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" demişti.