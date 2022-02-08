Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken 27 Ocak’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin acısıyla yıkılan Ece Erken, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak acısını dile getiriyor. Eşine olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu yeni bir paylaşım yaparak duygularını ifade etti.

“CANIM NASIL YANIYOR BİR BİLSEN”

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından fotoğraf yayınlayarak bir de duygusal not düştü:

“Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın.”

“HİÇ AYRILMAZDIK ONUNLA”

Erken, eşinin ölümünün ardından verdiği bir röportajda “Keşke ben ölseydim” diyerek yaşananlara ilişkin şu şekilde konuşmuştu:

"Hayat arkadaşımdı, inanamıyorum hala, boş yere gitti. Nasıl çıktığımı bilmiyorum evden taksiyle çıktım. Ayağından vuruldu dediler. En kötü sakat kalır bakarım kocama dedim. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Ben diyorum ki keşke ben ölseydim. Beni her toplantıya götürürdü oturup beklerdim. O toplantıya götürmedi. Kocamı 12'yi çeyrek geçe aradım. Dedim ki niye aramadın bak bu saate kadar. Fikret Orman toplantı yapmak istemiş yoksa gitmeyecekti. Hiç ayrılmazdık ki onunla."

Ece Erken'den Mahmutyazıcıoğlu'nun mevlidi sonrası yeni açıklama: Hocayla konuştum... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, eşi için düzenlediği mevlidin ardından açıklama yaptı. Ayakta durmakta güçlük çeken Erken, hocayla konuştuğunu ve eşini üzmemek için artık ağlamayacağını belirterek "Ama çok zor, dayanamıyorum" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken ile yaptığı röportaj ortaya çıktı: Çok geç tanıştık Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Erken’in “Beni tanıdığın için pişman mısın?” şeklindeki sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı.