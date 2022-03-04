Türkiye Gazetesi

Aşk-ı Memnu'da Bihter-Behlül karakterlerine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Ünlü oyuncuların aynı yapımda rol alacağı ortaya çıktı. İkilinin zaman zaman küs olduğu haberleri gündeme geliyordu.

Türk dizi tarihinin en sevilenleri arasında yer alan ve bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerileri sunuyordu ancak bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Sonunda sevindiren haber geldi.

Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, hala hatırlarda tazeliğini koruyor.

BİRLİKTE SİNEMA FİLMİNDE OYNAYACAKLAR

Yeni proje bomba gibi geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki ünlü isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran filmi Nuran Evren Şit yazıyor, film New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlacak.

Aşk-ı Memnu'nun 9 yıl sonra ortaya çıkan sahnesi izleyenleri kahkahaya boğdu Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan karakterini oynayan Selçuk Yöntem'in ayakta dikilirken yaptığı bacak hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Yıllar sonra fark edilen sahneye ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Aşk-ı Memnu'nun kilit ismi Beşir, ekranlara dönüyor Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut, Star TV'nin iddialı dizisi Kuzgun'la ekranlara dönüyor.