Türkiye Gazetesi

Netflix, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ı gördüğümüz Yakamoz S-245’in yayın tarihini paylaştı. 8 bölümlük dizi 20 Nisan’da tüm dünya ile aynı anda yayına girecek.

YAKAMOZ S-245 DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ’un Arman karakteriyle başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Defne), Meriç Aral (Hatice), Ertan Saban (Umut), Ece Ceşmioğlu (Yonca), Onur Ünsal (Cem), Ecem Uzun (Rana), Jerry Hoffmann (Felix), Güven Murat Akpınar (Barış), Ersin Arıcı (Altan), Hakan Salınmış (Erenay) ve Alper Saldıran (Server) yer alıyor.

Aksiyon ve dram türündeki dizi Yakamoz S-245, 8 Nisan'da başlayacak.

YAKAMOZ S-245 DİZİSİNİN KONUSU

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Yakamoz S-245, heyecan dolu hikayesi ile çok yakında başlayacak.

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