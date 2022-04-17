Türkiye Gazetesi

İsrail’in Filistin’e karşı korkunç saldırılarına tepki gösteren Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, Instagram tarafından engellendi. Ünlü modelin paylaşımlarına kısıtlama getiren Instagram’a tepkiler üst üste geldi.

ÜNLÜ MODELE INSTAGRAM SANSÜRÜ

Instagram’ın paylaşımlarına sansür uygulamasına tepki gösteren ünlü model, "Instagram hikayemde paylaşım yapmam engellendi ve bunun Filistin paylaşımlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor. Takipçilerimin yaklaşık 1 milyonu gönderilerimi ve hikayelerimi göremiyor" diyerek isyan etti.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Hadid’in açıklamalarının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Instagram’ı hedef alarak tepkilerini dile getirdi.