Türkiye Gazetesi

Bodrum’da birkaç ay önce rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı öğrenilmişti.

Acilen ameliyata alınan ünlü oyuncu, 22 gün gözlem altında kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

İnanır bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşarak zor günleri geride bıraktı.

KEYİFSİZ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncunun bir videosu Instagram hesabından paylaşıldı. Hastalığı nedeniyle zor bir süreçten geçen İnanır’ın keyifsiz halleri dikkat çekti.

Mutsuz hallerinin yanı sıra sevilen oyuncunun uzamış sakalları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Kadir İnanır'ın son hali...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir sevgilisi Jülide Kural ile görüntülenen Kadir İnanır’ın ayakta durmakta zorlandığı görüntüler çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun yardımına ise sevgilisi koşmuştu.

Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili sevindiren haber geldi. Ünlü aktörün yarın ttaburcu olacağı bildirildi

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.