Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Deniz Seki, dün akşam Bakü’de konser verdi. Sahne öncesi kuliste hazırlık sürecinden fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Seki’nin fotoğraflarını görenler şaşkına döndü.

BÜLENT ERSOY’A BENZETTİLER

Sahne öncesi ağır bir makyaj ve farklı bir saç modeli yaptıran Deniz Seki, bu fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi. Değişimiyle kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Seki’yi takipçileri ağırlıklı olarak Bülent Ersoy’a benzetti. Bazı kullanıcılar ise Deniz Seki’nin yeni imajı hakkında “Beğenemedim” , “Bu Deniz Seki mi, şahit lazım oysa” tarzında yorumlar yaptı.

Deniz Seki'nin değişimi hakkında yapılan yorumlar...

Mehmet Şef ‘Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay’ diyerek paylaştı, Deniz Seki rahatsız oldu MasterChef programının sevilen jürisi şef Mehmet Yalçınkaya karlı havada sıcak çay içerken paylaşım yaptı. Uzun süre hapis yatan şarkıcı Deniz Seki ise bu paylaşımdaki nottan rahatsız oldu.

Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.