Türkiye Gazetesi

Özel bir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Kemoterapi alan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında merak edenlere bilgi verdi.

“CEVAP VERECEK HALİM OLMADI”

Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Kalkavan, “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

“CİĞERLERİMDEN SU BOŞALTILDI”

Akciğerlerinden su alındığını belirten ünlü oyuncu, “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor.”

Billur Kalkavan’dan haber var: ‘Doktorum ilaçlarımı hafifletti’ diyerek sağlık durumunu paylaştı Akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalkavan, “Doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek, yok enerjim iyi” dedi.

Billur Kalkavan’dan yeni paylaşım: ‘Bir ricam var’ diyerek açıkladı Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Akciğer kanseri olduğu tespit edilen oyuncu sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi vererek takipçilerine bir konuda ricada bulundu.