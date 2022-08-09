Türkiye Gazetesi

Yıllar önce katıldığı ‘Popstar Türkiye’ye sarı saçlarıyla ve sempatik gülüşüyle iz bırakan Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde saldırıya uğradı. Polis tarafından el konulan olayda kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

“KÜFÜR ETTİ, BANA KAFA ATTI”

Kendisine saldıran şahsı tanımadığını belirten şarkıcı Evren Mevlanoğlu şöyle konuştu:

"Sahne aldığım mekandan çıkarak eve doğru yürürken birinin motorla yanımdan geçtiğini fark ettim ancak önemsemedim. Adını sonradan öğrendiğim U.U. isimli şahıs motoru ile dönüp evimin karşısındaki banka oturdu ve yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Kendisini kibar bir dille müziğin sesini kısması için uyardım. Ancak bana küfürler ile karşılık verdi. Daha sonra tehdit edip 'Bana müziğin sesini kapat diyemezsin' diyerek bana kafa attı. Önce sersemledim ne olduğunu anlayamadım. Hemen 112 acil yardım hattını arayarak polise durumu bildirdim. Polisin geleceğini anlayınca olay yerinden kaçtı. Gelen polisler beni hemen hastaneye götürdüler. Röntgen çekildi, darp raporu verildi’’ diyerek saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi.



Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten Mevlanaoğlu, polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatılmasına rağmen kimliği tespit edilen saldırganın bir an önce yakalanıp adalete teslime dilmesini beklediğini söyledi.

Ünlü oyuncu Arda Kural gözaltına alındı! Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcıdan hayranlarına büyük ayıp! Yağmuru gördü, sahneyi terketti Ankara’da konser veren sanatçı Oğuzhan Koç yağmur başlayınca, tekrar geleceğini söylerek sahneyi terk etti. Konser alanında sanatçıyı bekleyen hayranları, Koç'un söz vermesine rağmen tekrar gelmemesine tepki gösterdi. Konsere katılanlar kendilerinin yağmura rağmen beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyleyerek kızgınlıklarını ifade etti.