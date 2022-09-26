Türkiye Gazetesi

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin, spor kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. İki yıldır sportif atıcılık ile ilgilenen isim, ‘2022 IDPA BALTIC CHAMPIONSHIP’e katıldı. Oğulcan Engin, Optics Expert kategorisinde şampiyon oldu. Genel klasmanda ise 10’culuğa adını yazdırdı.

BALTIK ŞAMPİYONASINDA BAŞARI

Cihangirde kendi mekanını işleten ve aynı zamanda sporla da ilgilenen Oğulcan Engin, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşarak “Haftasonu Polonyada katılmış olduğum “IDPA BALTIC CHAMPİONSHİP” - Genel klasmanda 10/112 kişi içerisinde, kendi kategorimde birinci oldum” notuyla paylaştı.

Oğulcan Engin’in paylaşımın altına başta annesi Seda Sayan, babası Sinan Engin başta olmak üzere birçok kişi tebrik mesajı yazdı.

Oğulcan Engin, Seda Sayan evlenirken ciğer yemeye gitmişti… Anne oğul arasında buzları eriten paylaşım Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayında Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Çiftin nikahına yakın dostları katılırken Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin annesini en mutlu gününde yalnız bırakarak Edirne’ye ciğer yemeye gitmişti. Sayan, kendisine ‘Sessiz sedasız evlen’ şartı koşan oğluyla barıştı. Ünlü şarkıcı 32 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten'in doğum gününe özel paylaşım: Ömrüme hoş geldin Ünlü şarkıcı Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’in doğum gününü kutladı. Ökten’in doğum gününe özel paylaşım yapan Sayan, eşine “İyi ki doğmuşsun... Ömrüme hoş geldin sevgilim” sözleriyle seslendi.