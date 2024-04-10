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Acun Ilıcalı'nın aylık kazancı ne kadar? Açık açık soruldu, işte verdiği cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mal varlığının ne kadar olduğu merak edilen Acun Ilıcıla'ya katıldığı programda aylık kazancı soruldu. Tüm mal varlığını TV8'e yatırdığını belirten Ilıcalı, aylık kazancıyla ilgili, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" dedi. 

Servetiyle sık sık farklı iddialara konu olan Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Kazancı ve mal varlığıyla ilgili konuşan Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN SERVETİMİ TV8'E YATIRDIM"

Tüm parasını TV8'e yatırdığını belirten Acun Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" dedi.

ACUN ILICALI'NIN AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Aylık kazancı da sorulan Ilıcalı, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" şeklinde konuştu. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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