Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı büyüdü! İşte Kutu Bebek Ebrar’ın son hali…

2016 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla henüz küçük yaşlardayken tanınan Ebrar Alya Demirbilek, sevimli tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Programda sergilediği davranışlarla hafızalara kazınan ve bir dönem “Kutu Bebek” lakabıyla anılan Demirbilek, yıllar içinde büyüyerek oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Çeşitli dizi ve film projelerinde rol alan genç oyuncu, son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Televizyon yapımlarını yakından takip ettiğini belirten Demirbilek, şu sıralar severek izlediği diziyi de açıkladı.

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Ebrar Alya Demirbilek, 2016 yılında ekranlara gelen Çocuktan Al Haberi programıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Küçük yaşına rağmen kendine özgü tavırları ve sevimli halleriyle dikkat çeken Demirbilek, kısa sürede programın akılda kalan isimlerinden biri oldu. “Kutu Bebek” lakabıyla anılan genç isim, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Çocuktan Al Haberinin yıldızı büyüdü! İşte Kutu Bebek Ebrar’ın son hali…

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Çocuk yaşlarda elde ettiği tanınırlığın ardından oyunculuk alanında kendini geliştirmeye yönelen Ebrar Alya Demirbilek, bu kapsamda eğitim aldı. Genç oyuncu, ilerleyen yıllarda çeşitli dizi ve film projelerinde rol alarak kariyerini sürdürdü. Küçük yaşlarda ekran karşısına çıkan Demirbilek, zaman içindeki değişimiyle de dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberinin yıldızı büyüdü! İşte Kutu Bebek Ebrar’ın son hali…

Katıldığı organizasyonlar ve etkinliklerde zaman zaman açıklamalarda bulunan Demirbilek, son olarak bir etkinlikte ortaya çıktı. Güncel yapımları takip ettiğini belirten genç oyuncu, son dönemde ilgi duyduğu diziyi de paylaştı.

Çocuktan Al Haberinin yıldızı büyüdü! İşte Kutu Bebek Ebrar’ın son hali…

EN ÇOK İZLEDİĞİ DİZİYİ AÇIKLADI

Katıldığı son etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ebrar Alya Demirbilek, televizyon dizilerini yakından takip ettiğini ifade etti. Birçok yapımı izlemeye çalıştığını dile getiren genç oyuncu, şu sıralar ekran başında takip ettiği dizinin adını da açıkladı.

Çocuktan Al Haberinin yıldızı büyüdü! İşte Kutu Bebek Ebrar’ın son hali…

Demirbilek, “Tüm dizileri takip etmeye çalışıyorum ama şu aralar Altı Üstü İstanbul'u izliyorum” ifadelerini kullandı.

Ebrar Demirbilek, katıldığı etkinlikten kareleri kişisel sosyal medya hesabında da paylaşmayı ihmal etmedi.

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