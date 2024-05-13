Erzurumlu ‘Çitos Efe’nin son haline bir de şimdi bakın! Koca delikanlı olmuş

Katıldığı ‘Çocuktan Al Haberi’ adlı programla fenomen haline gelen ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Efe Koçyiğit, aylar sonra ortaya çıktı. ‘Çitos Efe’ olarak tanınan Koçyiğit’in değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’nin ‘Çitoş Efe’ adıyla tanıdığı Efe Koçyiğit, yemeğe olan düşkünlüğü ve şivesiyle katıldığı programda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Konuşmalarıyla izleyenlerin sevgisini kazanan Koçyiğit son haliyle gündeme oturdu.

‘Çocuktan Al Haberi’ programında her bir çocuk farklı özellikleri ve sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekiyordu. Programın unutulmayan karakterlerinden biri de ‘Çitos Efe’ lakaplı ‘Efe Koçyiğit’ olmuştu. Görüntüler üzerinden yıllar geçti ve çocuk yıldız uzun süre sonra ortaya çıktı.

Türkiye’nin ünlü Youtube ve Instagram içerik üreticisi Testo Taylan, sosyal medyada fenomen haline gelen Çitos Efe’nin evine konuk oldu. Taylan, birlikte çekilen bir karelerine Instagram’dan yer verdi.

Çitos Efe’nin son görüntüsüne ise birçok yorum geldi. Kimi kullanıcı “Aşırı kilo almış, acil zayıflamalı” , “Ailesi hemen bir doktora götürmeli” yorumunu yaparken kimi ise “Bu hali de çok tatlı yorumları yaptı.

İşte Çitos Efe olarak bilinen Efe Koçyiğit’in son hali…

BEBEKKEN DE MİDESİNE DÜŞKÜNMÜŞ

Öte yandan sosyal medyada birçok hayran sayfası bulunuan Çitos Efe’nin bu sayfalardan birinde bebeklik fotoğrafı paylaşılmıştı. Yemek yemeyi çok seven çocuk yıldızın elinde poğaça tuttuğu o fotoğrafı görenler “O zamanlar da midesine çok düşkünmüş” yorumları yapmıştı.