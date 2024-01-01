Geride hatıralarını bırakıp gittiler... 2023’te aramızdan ayrılan ünlüler

1 Ocak 2024 05:09 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 05:16

Can Gürzap: En son ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan Can Gürzap, 1 Aralık’ta 79 yaşında vefat etti.

Deniz Baykal: Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 11 Şubat tarihinde 84 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.

Erkin Koray: Anadolu rock müziğin öncülerinden Erkin Koray Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 7 Ağustos’ta 82 yaşında vefat etti.

Köksal Engür: “Leyla ile Mecnun” dizisinde oynadığı “Ak Sakallı Dede” rolüyle tanınan İsmail Köksal Engür, 26 Mart’ta 77 yaşında hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan: “Neden Geldim İstanbul’a” gibi çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, 12 Ocak’ta 63 yaşında vefat etti.

Özkan Uğur : MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen, bas gitarist ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz’da 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bozkurt İlham Gencer: Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Nurhan Damcıoğlu: Türkiye’nin kanto kraliçesi olarak hafızalara kazınan ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 5 Haziran’da 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle öldü.

Nuri Sesigüzel: Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliği nedeniyle 20 Mayıs’ta 86 yaşında hayatını kaybetti.

Rana Cabbar: Aşk-ı Memnu dizisindeki “Süleyman Efendi” karakteriyle geniş kitlelerle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar 20 Nisan’da 78 yaşında hayata veda etti.

Tanju Tuncel: ‘Geniş Aile’, ‘Eyvah Eyvah’ gibi yapımlarda rol alan Tanju Tuncel, KOAH hastalığı nedeniyle 15 Temmuz’da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz Gruda: “Yabancı Damat”, “İşler Güçler” gibi dizilerde de rol alan oyuncu, yazar, şair ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda 26 Temmuz’da 93 yaşında hayatını kaybetti.

Nevzat Atlığ: Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kurucu şefi, tıp doktoru Nevzat Atlığ, 98 yaşında vefat etti.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybedenler arasında Türk basınına uzun yıllar gazeteci ve yorumcu kimlikleriyle hizmet eden Mehmet Barlas, Rauf Tamer ve Engin Ardıç da bulunuyor.