Güney Koreli yıldızdan skandal 'İsrail' hareketi! Adeta tepki yağdı, anında geri adım attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güney Koreli sevilen oyuncu Song Hye-kyo, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'i işgalini destekleyen bir paylaşımı beğendi. Oyuncunun bu hareketi büyük tepki topladı.

Descendants of The Sun, The Glory ve That Winter, the Wind Blows gibi dizilerde rol alan Güney Koreli oyuncu Song Hye-kyo, sosyal medya hesabında skandal bir harekete imza attı.

Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan sevilen isim, İsrail'i destekleyen bir paylaşımı beğendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Ünlü oyuncu, İsrail'in Filistin'i işgalini destekleyen ve Filistin direnişini 'terörizm' olarak nitelendiren tartışmalı bir paylaşımı beğendi.

Daha önce de Siyonistler için düzenlenen bir yürüyüşle ilgili gönderiyi de beğenen ünlü oyuncu, bir süre sonra beğenisini geri çekti.

"ARTIK ASLA DİZİSİNİ İZLEMEM"

Instagram'da 'kdramagazin' adlı sayfada paylaşılan gönderinin altına oyuncunun sevenlerinden çok sayıda mesaj bırakıldı. "Evet listeden biri daha silindi tebrikler", "Hiçbir şey farkında olmadan yapılmıyor, her şey bu kadar açık ortadayken..." ve "Bilerek beğendiğine eminim, artık asla dizisini izlemem" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncunun paylaşımı bilinçli mi yoksa farkında olmadan mı beğendiği bilinmiyor.

SONG HYE-KYO KİMDİR?

Song Hye-kyo 22 Kasım 1981 doğumlu, Güney Koreli oyuncu.

Autumn in My Heart (2000), All In (2003), Full House (2004), That Winter, the Wind Blows (2013), Descendants of the Sun (2016) ve Encounter (2018) dizilerindeki rolleriyle popülerlik kazanmıştır.

Sejong Üniversitesi Sinema ve Tiyatro bölümünde okuyan oyuncu, 31 Ekim 2017 tarihinde Descendants of the Sun dizisindeki partneri Song Joong-ki ile dünyaevine girdi.

Song Joong-ki, 26 Haziran 2019'da boşanma davası açtığını duyurdu ve çift, 22 Temmuz 2019'da boşandı.

