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Hülya Koçyiğit ile Kadir İnanır mahkemelik oldu! "Ciddi gelir elde ediliyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hülya Koçyiğit ile Kadir İnanır mahkemelik oldu! &quot;Ciddi gelir elde ediliyor&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'da birçok filmde başrolleri paylaşan, yaklaşık yarım asırlık dostlukları olan usta oyuncular Kadir İnanır ile Hülya Koçyiğit, telif anlaşmazlığı sebebiyle karşı karşıya geldi. Koçyiğit, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle dikkat çekiyor. Sanatçı ile eşi Selim Soydan'la sahip olduğu firma, Yeşilçam için sayısız film çekti.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kadir İnanır, başrolünde yer aldığı birçok filmin; TV kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda sayısız kez izinsiz şekilde yayınladığı iddiasıyla meslektaşı Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın sahibi olduğu Gülşah Film'e tazminat davası açtı.

Hülya Koçyiğit ile Kadir İnanır mahkemelik oldu! "Ciddi gelir elde ediliyor" - 1. Resim

Habertürk'te yer alan habere göre; usta sanatçı, haklarını bu şirkete devretmediğini ve maddi manevi zarara uğradığını belirtti. İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi sunuldu.

"FİLMLERDEN DOĞAN HAKLARI ÖDENMİYOR"

Kadir İnanır'ın dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film, bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır’ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin TL tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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