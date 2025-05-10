Hülya Koçyiğit ile Kadir İnanır mahkemelik oldu! "Ciddi gelir elde ediliyor"

Yeşilçam'da birçok filmde başrolleri paylaşan, yaklaşık yarım asırlık dostlukları olan usta oyuncular Kadir İnanır ile Hülya Koçyiğit, telif anlaşmazlığı sebebiyle karşı karşıya geldi. Koçyiğit, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle dikkat çekiyor. Sanatçı ile eşi Selim Soydan'la sahip olduğu firma, Yeşilçam için sayısız film çekti.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kadir İnanır, başrolünde yer aldığı birçok filmin; TV kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda sayısız kez izinsiz şekilde yayınladığı iddiasıyla meslektaşı Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın sahibi olduğu Gülşah Film'e tazminat davası açtı.

Habertürk'te yer alan habere göre; usta sanatçı, haklarını bu şirkete devretmediğini ve maddi manevi zarara uğradığını belirtti. İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi sunuldu.

"FİLMLERDEN DOĞAN HAKLARI ÖDENMİYOR"

Kadir İnanır'ın dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: