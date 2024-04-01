İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım "Seçimi kaybettim, evleniyorum"

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, seçimden sonra paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. AK Parti'yi destekleyen "imparator" lakaplı ünlü türkücü, "Seçimi kaybettim" notuyla mesajını paylaştı.

Türkiye'de yerel yöneticileri seçmek için 61 milyon 441 bin 880 kişi sandık başına gitti.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendi.

Sandıktan Türkiye genelinde en çok oyu alan parti olarak CHP çıktı. CHP 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanırken, AK parti ise oy nispetinde ilk kez 2. sıraya geriledi.

Her seçimde AK Parti'ye destek verdiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, sandık neticesinden sonra takipçileriyle bir açıklama paylaştı.

Fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, şu notu yazdı:

"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun ben EVLENİYORUM."