İngiliz modacı Katherine Hamnett, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği protesto ederek Kraliyet nişanını çöpe attı

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Şubat 2024 10:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 10:41 - Güncelleme:

İsrail, Gazze, İngiltere, Haber

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Siyasi sloganlı tişörtleriyle tanınan tasarımcı Katharine Hamnett, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına destek veren ülkesini protesto etti. Ünlü tasarımcı "İngiliz olmaktan tiksiniyorum" diyerek kendisine verilen Kraliyet nişanını çöpe attı.