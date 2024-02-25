İngiliz modacı Katherine Hamnett, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği protesto ederek Kraliyet nişanını çöpe attı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Siyasi sloganlı tişörtleriyle tanınan tasarımcı Katharine Hamnett, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına destek veren ülkesini protesto etti. Ünlü tasarımcı "İngiliz olmaktan tiksiniyorum" diyerek kendisine verilen Kraliyet nişanını çöpe attı.
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 'den bu yana devam ediyor. Her gün binlerce masumun can verdiği saldırılara dünyadan tepkiler yağıyor.
İNGİLİZ MODACIDAN TEPKİ
Binlerce gösterilere ve ambargolara kulak tıkayan İsrail'e destek veren ülkelerin başında ise İngiltere geliyor. İngiliz moda tasarımcısı Katherine Hamnett, ülkesinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.
"İNGİLİZ OLMAKTAN TİKSİNİYORUM"
76 yaşındaki Hamnett, 2011 Yeni Yıl Törenlerinde moda endüstrisine yaptığı hizmetlerden dolayı "Biritanya İmparatorluk Nişanı"nına layık görülmüştü. Ünlü modacı üzerinde "İngiliz olmaktan tiksiniyorum" yazılı tişört giyerek Kraliyet nişanını çöpe attığı bir video yayınladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi