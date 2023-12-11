Minik Zayn 25 milyonluk elektrikli aracın başına geçti, görenlerin ağzı açık kaldı

11 Aralık 2023 16:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:31

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Sosyal medyada ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile yapılan paylaşıma beğeni yağdı.

25 MİLYONLUK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KULLANDI

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Zayn, bu kez ise evlerinin bahçesinde değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobilini kullandı.

PAYLAŞIMA BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

O anlar, minik yeteneğin adına açılan sosyal medya hesabından; ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Öte yandan, Zayn’ın boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmıyor.

MİNİK ZAYN İLK RESMİ YARIŞINI KAZANMIŞTI

Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları'nda piste çıkan 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Süpermoto 50cc Junior sınıfında birincilik elde etmişti.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte 4 yaşındaki oğlu Zayn’ı yalnız bırakmayan Kenan Sofuoğlu, yarış öncesi duygularını şu sözlerle dile getirmişti:



"Zayn çocukların arasında en küçüğü tabii. İlk defa piste çıktı ve sıralama turlarında bayağı bir fark attı herkese. Ben de babası olarak heyecanlıyım tabii ki. Ama kendisi çok rahat. Kazanacakmış inşallah. Kupayı da eve getirecekmiş."

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