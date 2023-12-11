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    • Haberler > Magazin > Minik Zayn 25 milyonluk elektrikli aracın başına geçti, görenlerin ağzı açık kaldı

    Minik Zayn 25 milyonluk elektrikli aracın başına geçti, görenlerin ağzı açık kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Motosiklet, Haber

    Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, kullandığı araçlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu defa da bahçede elektrikli otomobil kullanan minik Zayn'ın o anları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Sosyal medyada ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile yapılan paylaşıma beğeni yağdı.

    25 MİLYONLUK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KULLANDI

    Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Zayn, bu kez ise evlerinin bahçesinde değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobilini kullandı.

    Minik Zayn 25 milyonluk elektrikli aracın başına geçti, görenlerin ağzı açık kaldı

    PAYLAŞIMA BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

    O anlar, minik yeteneğin adına açılan sosyal medya hesabından; ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Öte yandan, Zayn’ın boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmıyor.

    MİNİK ZAYN İLK RESMİ YARIŞINI KAZANMIŞTI

    Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları'nda piste çıkan 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Süpermoto 50cc Junior sınıfında birincilik elde etmişti. 

    Eşi ve çocuklarıyla birlikte 4 yaşındaki oğlu Zayn’ı yalnız bırakmayan Kenan Sofuoğlu, yarış öncesi duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

    "Zayn çocukların arasında en küçüğü tabii. İlk defa piste çıktı ve sıralama turlarında bayağı bir fark attı herkese. Ben de babası olarak heyecanlıyım tabii ki. Ama kendisi çok rahat. Kazanacakmış inşallah. Kupayı da eve getirecekmiş."

    Minik Zayn 25 milyonluk elektrikli aracın başına geçti, görenlerin ağzı açık kaldı

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    Zayın Sofuoğlu ilk resmi yarışını kazandı
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    Zayın Sofuoğlu ilk resmi yarışını kazandı

    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, ilk yarışını kazandı. Birinciliği göğüsleyen ve kupayı babasının elinden alan Zayn, zaferinin ardından Türk bayrağıyla tur attı.

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