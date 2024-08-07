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Okan Buruk'tan sessiz sedasız boşanan Nihan Akkuş Paris’te ‘ev’lendi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan sessiz sedasız boşanan Nihan Akkuş Paris’te ‘ev’lendi!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ile sessiz sedasız boşanan Nihan Akkuş, hayatında yeni bir sayfa açtı. Şubat ayında yollarını ayıran çiftten Akkuş Paris’ten ev aldı.

2007 yılında evlenen teknik direktör ve eski milli futbolcu Okan Buruk ile Nihan Akkuş, geçtiğimiz şubat ayında boşandı. Evliliklerine bir şans daha vermeyi deneyen ikili, ne yaptıysa olmadı, sonunda ise yollarını ayırdılar.

Okan Buruk'tan sessiz sedasız boşanan Nihan Akkuş Paris’te ‘ev’lendi! - 1. Resim

OKAN BURUK İLE NİHAN AKKUŞ BOŞANDI

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş, 17 yıllık birlikteliğin ardından boşanma sürecini oğullarının etkilenmemesi için hassas bir şekilde yürüttü.

PARİS’TE EV SATIN ALDI

6 ay önce boşanan çiftten Nihan Akkuş, kendine yeni bir sayfa açtı. Hürriyet’te yer alan habere göre ünlü moda tasarımcısı Paris’te ev satın aldı. 

2 yıldır Paris’te yaşayan ve burada bir butiği olan Akkuş, daha önce kirada oturuyordu. Ancak 800 bin Euro’ya modanın kalbi olarak bilinen Paris’te küçük bir stüdyo daire satın alarak, şehirdeki varlığını pekiştirdi. Sık sık İstanbul’a gelse de orada moda dünyasının nabzını tutmayı ve ilham kaynağı olan Paris atmosferinden daha fazla faydalanmayı amaçlıyor.

Okan Buruk'tan sessiz sedasız boşanan Nihan Akkuş Paris’te ‘ev’lendi! - 2. Resim

NİHAN AKKUŞ’TAN ESKİ EŞE DESTEK

Öte yandan Nihan Akkuş ile Okan Buruk hala görüşüyor. Akkuş, Galatasaray’ın Fatih Karagümrük ile karşılaştığı maça gitmişti. Buruk’u yalnız bırakmayan modacı eski eşine tribünlerden destek vermişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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