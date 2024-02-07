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    • Şarkıcı Karsu, depremde kaybettiği büyükannesinin kırılmış tabaklarını buldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şarkıcı Karsu, depremde kaybettiği büyükannesinin kırılmış tabaklarını buldu
    Karsu, Hatay, Deprem, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda yakınını kaybeden şarkıcı Karsu, afetin birinci yıl dönümünde memleketini ziyaret etti. Akrabalarını kaybettiği enkazın olduğu yere gelen Karsu, büyükannesinin tabaklarını buldu.


    6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılırken, çok sayıda yakınını kaybeden Karsu,  asrın felaketinin yıl dönümünde memleketine geldi.

    ANMA TÖRENLERİNE KATILDI


    Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açmaya hazırlanan Karsu Dönmez, anma törenlerine de katıldı.

    Şarkıcı Karsu, depremde kaybettiği büyükannesinin kırılmış tabaklarını buldu

    KIRIK TABAKALARI BULDU

    Ünlü isim, depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde acısı bir kez daha tazelendi. Evin enkazının bulunduğu arsada büyükannesinin kırılmış tabakların parçalarını bulan Karsu, duygularını şöyle dile getirdi; Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum."

    Şarkıcı Karsu, depremde kaybettiği büyükannesinin kırılmış tabaklarını buldu

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KarsuHatayDeprem
    Haberler > Magazin > Şarkıcı Karsu, depremde kaybettiği büyükannesinin kırılmış tabaklarını buldu
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