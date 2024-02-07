Şarkıcı Karsu, depremde kaybettiği büyükannesinin kırılmış tabaklarını buldu

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda yakınını kaybeden şarkıcı Karsu, afetin birinci yıl dönümünde memleketini ziyaret etti. Akrabalarını kaybettiği enkazın olduğu yere gelen Karsu, büyükannesinin tabaklarını buldu.



6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılırken, çok sayıda yakınını kaybeden Karsu, asrın felaketinin yıl dönümünde memleketine geldi.

ANMA TÖRENLERİNE KATILDI



Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açmaya hazırlanan Karsu Dönmez, anma törenlerine de katıldı.

KIRIK TABAKALARI BULDU

Ünlü isim, depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde acısı bir kez daha tazelendi. Evin enkazının bulunduğu arsada büyükannesinin kırılmış tabakların parçalarını bulan Karsu, duygularını şöyle dile getirdi; Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum."