Survivor’da gerilim dolu anlar! Nagihan Aleyna’yı itti, küplere binen Acun Ilıcalı konseyi terk etti

Survivor All Star’da dün akşam yayınlanan yeni bölümünde gerilim dolu dakikalar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseydeki yaşanan tartışmada Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu’nu itti. Nagihan’ın fiziksel temasına öfkelenen Acun Ilıcalı, “Her gün olay çıkarıyorsunuz! Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz siz ya? Kavga mı kaos mu?” diyerek sandalyeyi fırlattı. Daha sonra ise kızgınlıkla konseyi terk etti.

Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya yarıştığı Survivor’da gerilim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde tansiyon çok yükseldi. Nagihan Karadere ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan fiziksel temas Acun Ilıcalı’yı küplere bindirdi, konseyde ortalık savaş alanına döndü.

NAGİHAN ALEYNA’NIN ÖNCE ÜSTÜNE YÜRÜDÜ, SONRA İTTİ

Survivor’da dün akşam haftanın dördüncü dokunulmaz oyunu mücadelesi vardı. Oyunu kaybeden taraf kırmızı takım oldu. Acun Ilıcalı, eleme adaylarını belirlemek için konseye çıktı. Günün kritiğinin yapıldığı esnada Aleyna ile Nefise arasındaki tartışma ortamın gerilmesine neden oldu. Aleyna’ya öfkesi geçmeyen Nefise’ye destek Pınar ve Nagihan’dan da geldi.

Tartışmanın harareti her geçen dakika artarken Nagihan, takım arkadaşı Aleyna’nın üstüne yürüdü, ardından onu itti. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, hiçbir şey olmamış gibi davranan Nagihan’a sinirlendi.

ACUN ILICALI SİNİRLENDİ, SANDALYEYİ DEVİRDİ

Yarışmacılara ne istediklerini soran ve öfke kusan Acun Ilıcalı konuşmasında “Yazıklar olsun hepimize. Şunları yaşıyorsak artık. Oy kullanırken kızı itiyorsun, demediğini bırakmıyorsun. Nefise’nin durduğu yok zaten, saydır babam saydır. Merak ediyorum, bu programda sizin hakkınızda biri konuşabilir mi, konuşamaz mı? Yasak mı söyleyin? Sizin hakkınızda kimse konuşmasın, yasak mı diyelim? Siz ne istiyorsunuz bir söyleyin bana. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz! Ne istiyorsunuz? Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz? Kavga mı kaos mu?” diyerek sandalyeyi devirdi.

Ilıcalı devamında “Rahat durulamıyor mu bu programda? Ne battı size? Kendinizden başka bir şey düşünmüyorsunuz. Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Herkes gitsin tamam” diyerek konseyi kapattı.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yaşananların ardından Nagihan’ın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu olurken, Acun Ilıcalı’nın yeni bölüm fragmanındaki “Olmadı sinirine yenik düştün, kendin dayanamadın, dayanamıyorsun da çok güzel birliktelik yaşadık. Bunun hiç tadını kaçırmadan, sen ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de Nagihan tamam mı diyeceğiz. Öyle mi hayal ettin kafanda?” sözleri dikkat çekti. Nagihan Karadere hakkında verilen karar bu akşam belli olacak.