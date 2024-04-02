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Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok göndermesiyle gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok göndermesiyle gündem oldu

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taş Kağıt Makas'ın yeni bölüm tanıtımındaki sahne tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun hikâyesine benzetildi. Söz konusu tanıtım kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken; sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Taş Kağıt Makas’ın tanıtım filminde lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok olayına benzer bir konu işlendi.

"KATAR'DA BİR İKİ GÜN KALACAKSINIZ, SONRA ABD'YE UÇACAKSINIZ"

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas’ta Yeliz Akkaya’nın hayat verdiği Meryem’in oğlu Furkan (Doğa Karakaş) lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor.

Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok göndermesiyle gündem oldu - 1. Resim

Meryem olayı kapatmak için Bünyamin Emirkıran’ın da (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar’a sonra da ABD’ye gitmesine karar veriliyor. Avukat Harun Yakar (Ozan Güven) ise duruma isyan ediyor. Yaşanan bu olayın nasıl sonuçlanacağı ise dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.

‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi kadrosunda buluşturuyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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