Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef izleyicisinin en çok araştırdığı isimlerin başında gelen Hakan Kanık'ın kim olduğu merak ediliyor. Genç yarışmacı özellikle diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar ile gündeme geliyor. MasterChef Hakan kimdir, MasterChef Türkiye Hakan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

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MASTERCHEF

Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında başladı.

Acun Ilıcalı, 9 sezon ve 170 bölümü geride bırakan MasterChef programının yapım haklarını satın aldı ve Türkiye'ye getirdi. MasterChef Türkiye, TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.