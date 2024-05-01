Galatasaray efsanesi Mario Jardel yıllar sonra açıkladı: Çok pişmanım

Galatasaray'ın Brezilyalı efsane futbolcusu Mario Jardel, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'den erken ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan Jardel, Fenerbahçe ile ilgili de gündem olacak sözler kullandı.

ÖZEL RÖPORTAJ | FERHAT KIZILTAŞ – HAZAL PALAVAR Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Mario Jardel, TürkiyeGazete.com'a özel açıklamalarda bulundu. Kariyerine dair unutamadığı anları paylaşan Jardel, Türkiye'den erken ayrıldığı için çok pişman olduğunu söyledi.

İstanbul'da kendini çok mutlu olduğunu dile getiren Jardel, "Sürekli gelmek istiyorum. Burası benim ikinci evim ve Galatasaray’daki hatıralarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Galatasaray umarım bu sezon da şampiyon olur ve ben gelip izlerim." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi’nin oluşturduğu etkiyi kısa da olsa siz oluşturmuştunuz. Kendisine gösterilen sevgiyi şu an kıskanıyor musunuz?

Icardi şu an çok büyük bir iş yapıyor ama ben biliyorum ki benim yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinemeyecek. Süper Kupa’yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim.

'PİŞMANIM'

Tabii ki büyük bir pişmanlığım var. Daha uzun kalmalıydım. Belki 3-4 sene daha kalsaydım benim için çok daha farklı senaryolar gelişebilirdi. Icardi de kendinden bekleneni veriyor. Biz kendi tarihimizi yazdık, o da kendi tarihini yazıyor. Farklı zamanlar olsa da Galatasaray her zaman en iyi futbolcuları seçebiliyor ve bundan da sonuç alıyor.

2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, 43 maçta 34 gol attı. 50 yaşındaki efsane, bir sonraki sezon Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.

Modern futbol sürekli değişiyor. Kendi dönemi ve şu anki oyun yapısını nasıl buluyorsunuz?

Size katılıyorum. Çok değişti ve yetenekli isimler azalmaya başladı. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemdeki gol ortalamalarına şu an rastlanılmıyor. Şu an fiziğin öne çıktığı bir anlayış var. Sosyal medyanın da gelişmesiyle beraber oyuncular da saha içi yerine saha dışına çıkabiliyor.

Galatasaray özelinde değerlendirme yapacak olursak, bizim dönem çok daha başarılıydı. Ummadık kupalar ve zaferler yaşadık. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile mücadele ettik.

Türk futbolunda çok fazla para harcanıyor ama kendi dönemindeki başarılar çok uzak görünüyor. Tradaki seviye farkını nasıl buluyorsunuz?

Başarı sadece parayla ilgili değil. O dönem Fatih Terim ve Mircea Lucescu gibi hocaların da ciddi katkısı vardı. Şu an da Okan Buruk aynı şekilde devam ediyor.

Mesela Fenerbahçe uzun zamandır çok harcama yapıp, büyük yatırımlar yapıyor ama istenen başarıları yaşayamadılar. Bazen bütün parçaların bir yere oturması gerekiyor.

Brezilya milli takımı eski günlerini arıyor. Neler düşünüyorsunuz?

Bizim zamanımızda Rivaldo, Ronaldo, Kaka, Cafu, Roberto Carlos, Taffarel gibi net isimler vardı. 2007 yılından bu yanan bu sorun devam ediyor. Neymar ve Vinicius JR gibi isimler var ama üst seviyede değiller. Bence Brezilya, Avrupa futboluna özeniyor ama arada kalmış gibi görünüyor. Şu an mesela Brezilya Milli Takımı’nda ilk 11 sayamıyoruz. Kadro çok değişiyor.

‘ŞU AN OLSAM 300 MİLYON EURO EDERDİM’

Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon euroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon Euro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi.

Eski günlere dönme şansın olsaydı Ali Sami Yen Stadyumu’nda mı yoksa şu anki Rams Park’ta mı oynamak isterdin?

Şu an kulağımda taraftarların ‘Süper Mario Jardel’ şeklinde yaptığı tezahüratları işittim. Real Madrid’deki maçın atmosferini unutamam, inanılmaz hatırlarım var. O zamanki taraftarların oyun içindeki etkisi süperdi. Ne yazık ki uzun süre o sahada oynayamadım.

Geçen sene Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği maçı stadda izledim ve aradan geçen onca seneye rağmen taraftarın içindeki coşkuyu kaybetmediğini gördüm. Oyuncular itikliyorlardı.

Galatasaray forması giyen bir futbolcu bilir ki o taraftar senin tüylerini diken diken eder.

Şu an Galatasaray’da en beğendiğin isimler kim?

İlk başta Muslera, sonra Icardi, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz dikkatimi çekiyor. Barış özellikle yeni çıktı ama iyi görünüyor. Takımın iyi olması, ana omurga çok önemli. Okan Buruk da bunu iyi değerlendiriyor. Ben de bu takımda oynamak isterdim.

Brezilyalı futbolcular Galatasaray’da çok seviliyor. Şu an Tete ve Carlos Vinicius var. Taraftar kendilerinden pek memnun kalmadı. Neler düşünüyorsunuz?

Brezilyalı futbolcular genelde Galatasaray’da başarılı oluyor. Mesela ben Tete’yi Gremio’dan tanıyorum. Potansiyeli olan biriydi ve Shakhtar Donetsk’a transfer oldu. Şu an adaptasyon tarzı şeylerden bahsediliyor ama ben bu detaylara pek inanmıyorum. İyi futbolcu gittiği her yerde iyi oynar. Bazen genç oyuncular bu tarz problemler yaşayabiliyor. Umarım toparlar.

Eski takım arkadaşın Okan Buruk’u Galatasaray’da nasıl görüyorsunuz? Bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz?

Ben benim zamanımda oynayan Galatasaraylı futbolcuların teknik direktörlük yapabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Okan hoca da bu yolu seçti. Kendisi cana yakın, mütevazı biriydi. Bize çok yardımcı oluyordu. Şu an da öyle görünüyor. Oyuncularla iletişimi çok başarılı. Bunun da sonucu olarak Allah kendisine yardım ediyor. Ben kendisinin çok daha başarılı olacağını düşünüyorum.

Galatasaray’da attığın en güzel gol hangisiydi?

Kesinlikle en önemlisi 2000 Süper Kupa’da Real Madrid’e attığım golü söyleyebiliyorum.

Galatasaray’da oynadığın en iyi ilk 11’i oluşturur musunuz?

Çok önemli isimlerle oynadım. Kadro oluşturmakta zorlanabilirim ama Taffarel, Capone, Bülent Korkmaz, Popescu, Ergün Penbe, Fatih Akyel, Okan Buruk, Suat Kaya, Ümit Davala, Hagi ve kendimi yazayım. Ayrıca ben şu an oynayan isimlerden Muslera ve Icardi’yi de o dönemki kadroda görmek isterim.