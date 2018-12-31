Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango amorti sonuçları, 2019 Milli Piyango sonuçları öğren, Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgula, Milli Piyango 2019 yılbaşı amorti numaraları gibi konular yılbaşında çekilecek olan özel milli piyangoya dair en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, büyük ikramiye umuduyla Milli Piyango biletlerine akın etti. Biletlerin yüzde doksandan fazlası tükendi. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, umutlarını bilete bağlamış durumda! Biletlerine ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar ise en azından amorti ile teselli bulmak istiyorlar. MPİ amorti sorgulamak isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilirler.

2019 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO AMORTİ ÇIKAN NUMARALAR ÖĞREN

Milli Piyango çekiliş sonuçları amorti numaraları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

AMORTİ NEDİR, AMORTİ NE KADAR İKRAMİYE VERİR?

Milli Piyango İdaresi’nin her çekilişte tespit ettiği 2 şanslı rakama amorti adı veriliyor. Bilet numaralarının son hanesine bakılarak belirlenen bu ikramiye türünde şanslı kişiler bilet ücretini geri alabiliyor. Örnek olarak biletinin son hanesi “6” olan bir kişi amorti rakamının 6 olması halinde en kötü ihtimalle bilet için ödediği ücreti geri alabilecek. Bu da çeyrek bilet sahiplerinin 17,5 yarım bilet sahiplerinin 35 ve tam bilet sahiplerinin de amortiyi tutturmaları halinde 70 TL alacağı anlamına geliyor.

AMORTİ SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

MPİ’den yapılan açıklamaya göre teselli olarak da bilinen amorti çekilişi saat 18:00’de yapılacak. Öte yandan saat 15:00’te başlayan çekilişler halka açık olarak gerçekleştirilecek. Bu saatten itibaren basın mensuplarının görüntü almasına izin verilecek ancak kurumun kendi internet adresindeki canlı yayın amorti ile aynı saatte yani 18:00’de aktif olacak.