Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azim Kaan Güvenilir kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2019 yarışmacıları, aday kadroda yer alan isimler duyuruldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un Şubat ayında ekranlarda olacağının müjdesini verdi. Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacı adaylarından olan Azim Kaan Güvenilir kimdir merak ediliyor.

AZİM KAAN GÜVENİLİR KİMDİR? (SURVİVOR 2019 AZİM KAAN GÜVENİLİR KİMDİR)

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.

SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER? TAM LİSTE ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ